Куликова (Летвинова) Анастасия Гурьяновна
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиПосле 1857
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Рождение ребёнка
1851 ст.
Отец ребёнка: Куликов Николай Ларионович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Куликов Николай Ларионович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Куликов Степан Николаевич
Отец ребёнка: Куликов Николай Ларионович
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Ксения Николаевна
Отец ребёнка: Куликов Николай Ларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1857