Куликова (Летвинова) Анастасия Гурьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова (Летвинова) Анастасия Гурьяновна

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Место рождения

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

После 1857

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Летвинов Гурьян Семенович

Мать: Летвинова Ирина Степановна

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1851 ст.

Сын: Куликов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Куликов Николай Ларионович

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Куликов Николай Ларионович

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Куликов Степан Николаевич

Отец ребёнка: Куликов Николай Ларионович

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Ксения Николаевна

Отец ребёнка: Куликов Николай Ларионович

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Николай Ларионович

Смерть
После 1857
Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
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