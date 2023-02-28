Куликов Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликов Иван Николаевич

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Место рождения

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область

Дата рождения

1851 ст.

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851 ст.

Отец: Куликов Николай Ларионович

Мать: Куликова Анастасия Гурьяновна

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Смерть
1853
Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
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