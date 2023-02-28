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Куликов Иван Николаевич
Куликов Иван Николаевич
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Место рождения
Усть-Катав
, Усть-Катавский, Челябинская область
Дата рождения
1851 ст.
Дата смерти
1853
Пол
Мужской
Отец
Куликов Николай Ларионович
1824 г.р.
Мать
Куликова (Летвинова) Анастасия Гурьяновна
1818 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851 ст.
Отец:
Куликов Николай Ларионович
Мать:
Куликова Анастасия Гурьяновна
Усть-Катав
, Усть-Катавский, Челябинская область
Смерть
1853
Усть-Катав
, Усть-Катавский, Челябинская область
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