Садыков Мусавир Шакир улы
Место рождения
Дата рождения1928
Дата смерти?.10.1972
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Рождение ребёнка
10.09.1954
Мать ребёнка: Гафиятуллина Каусария Зайнулла кызы
Бракосочетание
1954
Рождение ребёнка
28.03.1957
Дочь: Садыкова Гульсина Мусавир кызы
Мать ребёнка: Гафиятуллина Каусария Зайнулла кызы
Рождение ребёнка
1963
Дочь: Садыкова Розалия Мусавир кызы
Мать ребёнка: Гафиятуллина Каусария Зайнулла кызы
Смерть
?.10.1972