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Садыков Мусавир Шакир улы

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Место рождения

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1928

Дата смерти

?.10.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Садыков Шакир Садык улы

Мать: Гайнутдинова Сарибижанан Гайнутдин кызы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.09.1954

Сын: Садыков Рауф Мусавир улы

Мать ребёнка: Гафиятуллина Каусария Зайнулла кызы

Миасс, Миасский, Челябинская область
Бракосочетание
1954

Жена: Гафиятуллина Каусария Зайнулла кызы

Рождение ребёнка
28.03.1957

Дочь: Садыкова Гульсина Мусавир кызы

Мать ребёнка: Гафиятуллина Каусария Зайнулла кызы

Миасс, Миасский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1963

Дочь: Садыкова Розалия Мусавир кызы

Мать ребёнка: Гафиятуллина Каусария Зайнулла кызы

Миасс, Миасский, Челябинская область
Смерть
?.10.1972
Миасс, Миасский, Челябинская область
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