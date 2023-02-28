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Садыкова Розалия Мусавир кызы
Садыкова Розалия Мусавир кызы
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Место рождения
Миасс
, Миасский, Челябинская область
Дата рождения
1963
Дата смерти
2011
Пол
Женский
Отец
Садыков Мусавир Шакир улы
1928 г.р.
Мать
Гафиятуллина Каусария Зайнулла кызы
1930 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963
Отец:
Садыков Мусавир Шакир улы
Мать:
Гафиятуллина Каусария Зайнулла кызы
Миасс
, Миасский, Челябинская область
Смерть
2011
Миасс
, Миасский, Челябинская область
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