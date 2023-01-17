Гайнутдинова Сарибижанан Гайнутдин кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайнутдинова Сарибижанан Гайнутдин кызы

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Место рождения

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1926

Сын: Садыков Минсагир Шакир улы

Отец ребёнка: Садыков Шакир Садык улы

Рождение ребёнка
1928

Сын: Садыков Мусавир Шакир улы

Отец ребёнка: Садыков Шакир Садык улы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.12.1930

Дочь: Садыков Минжихан Шакир кызы

Отец ребёнка: Садыков Шакир Садык улы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Садыкова Наиля Шакир кызы

Отец ребёнка: Садыков Шакир Садык улы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Садыкова Аклима Шакир кызы

Отец ребёнка: Садыков Шакир Садык улы

Рождение ребёнка
02.10.1936

Дочь: Садыкова Аклима Шакир кызы

Отец ребёнка: Садыков Шакир Садык улы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.03.1939

Сын: Садыков Камил Шакир улы

Отец ребёнка: Садыков Шакир Садык улы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.02.1942

Дочь: Садыкова Менжия Шакир кызы

Отец ребёнка: Садыков Шакир Садык улы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.05.1945

Дочь: Садыкова Нурания Шакир кызы

Отец ребёнка: Садыков Шакир Садык улы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садыков Шакир Садык улы

Смерть
Неизвестно
Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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