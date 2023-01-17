Гайнутдинова Сарибижанан Гайнутдин кызы
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1926
Сын: Садыков Минсагир Шакир улы
Отец ребёнка: Садыков Шакир Садык улы
Рождение ребёнка
1928
Сын: Садыков Мусавир Шакир улы
Отец ребёнка: Садыков Шакир Садык улы
Рождение ребёнка
15.12.1930
Дочь: Садыков Минжихан Шакир кызы
Отец ребёнка: Садыков Шакир Садык улы
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Садыкова Наиля Шакир кызы
Отец ребёнка: Садыков Шакир Садык улы
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Садыкова Аклима Шакир кызы
Отец ребёнка: Садыков Шакир Садык улы
Рождение ребёнка
02.10.1936
Дочь: Садыкова Аклима Шакир кызы
Отец ребёнка: Садыков Шакир Садык улы
Рождение ребёнка
31.03.1939
Отец ребёнка: Садыков Шакир Садык улы
Рождение ребёнка
25.02.1942
Дочь: Садыкова Менжия Шакир кызы
Отец ребёнка: Садыков Шакир Садык улы
Рождение ребёнка
31.05.1945
Дочь: Садыкова Нурания Шакир кызы
Отец ребёнка: Садыков Шакир Садык улы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно