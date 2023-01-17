Садыкова Аклима Шакир кызы
Место рождения
Дата рождения02.10.1936
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1936
Рождение ребёнка
26.02.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Идиятуллин Шагит Идиятулла улы
Рождение ребёнка
26.02.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Идиятуллин Шагит Идиятулла улы
Бракосочетание
Неизвестно