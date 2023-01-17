Садыкова Аклима Шакир кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садыкова Аклима Шакир кызы

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Место рождения

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

02.10.1936

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1936

Отец: Садыков Шакир Садык улы

Мать: Гайнутдинова Сарибижанан Гайнутдин кызы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Идиятуллин Шагит Идиятулла улы

Миасс, Миасский, Челябинская область
Рождение ребёнка
26.02.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Идиятуллин Шагит Идиятулла улы

Миасс, Миасский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Идиятуллин Шагит Идиятулла улы

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