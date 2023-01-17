Садыкова Гульсина Мусавир кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садыкова Гульсина Мусавир кызы

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Место рождения

Миасс, Миасский, Челябинская область

Дата рождения

28.03.1957

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1957

Отец: Садыков Мусавир Шакир улы

Мать: Гафиятуллина Каусария Зайнулла кызы

Миасс, Миасский, Челябинская область
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