Довгий Лука
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиОколо 1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Костогриз Ольга
Мать ребёнка: Довга Тетяна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Черевко Явдоха
Мать ребёнка: Довга Тетяна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Довгий Гнат
Мать ребёнка: Довга Тетяна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Мічман Анастасія
Мать ребёнка: Довга Тетяна
Рождение ребёнка
Около 15.05.1916
Дочь: Громенко Марфа
Мать ребёнка: Довга Тетяна
Смерть
Около 1962