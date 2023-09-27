Довгий Лука — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДовгий Лука

Довгий Лука

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Около 1962

Пол

Мужской

Добавил:

VP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Костогриз Ольга

Мать ребёнка: Довга Тетяна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Черевко Явдоха

Мать ребёнка: Довга Тетяна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Довгий Гнат

Мать ребёнка: Довга Тетяна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Мічман Анастасія

Мать ребёнка: Довга Тетяна

Рождение ребёнка
Около 15.05.1916

Дочь: Громенко Марфа

Мать ребёнка: Довга Тетяна

Смерть
Около 1962
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close