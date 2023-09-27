Громенко (Довга) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Громенко (Довга) Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 15.05.1916

Дата смерти

Около 08.04.1974

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 15.05.1916

Отец: Довгий Лука

Мать: Довга Тетяна

Рождение ребёнка
14.08.1937

Дочь: Коноваленко Ольга

Отец ребёнка: Громенко Олександр

Рождение ребёнка
10.09.1939

Сын: Громенко Василь

Отец ребёнка: Громенко Олександр

Бракосочетание
1939

Муж: Громенко Олександр

Рождение ребёнка
11.07.1942

Сын: Громенко Петро

Отец ребёнка: Громенко Олександр

Смерть
Около 08.04.1974
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