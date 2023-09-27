Громенко (Довга) Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 15.05.1916
Дата смертиОколо 08.04.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 15.05.1916
Отец: Довгий Лука
Мать: Довга Тетяна
Рождение ребёнка
14.08.1937
Дочь: Коноваленко Ольга
Отец ребёнка: Громенко Олександр
Рождение ребёнка
10.09.1939
Сын: Громенко Василь
Отец ребёнка: Громенко Олександр
Бракосочетание
1939
Муж: Громенко Олександр
Рождение ребёнка
11.07.1942
Сын: Громенко Петро
Отец ребёнка: Громенко Олександр
Смерть
Около 08.04.1974