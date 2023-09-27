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Костогриз (Довга) Ольга
Костогриз (Довга) Ольга
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1908
Дата смерти
1990
Пол
Женский
Отец
Довгий Лука
1887 г.р.
Мать
Довга (Козубняк) Тетяна
1892 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец:
Довгий Лука
Мать:
Довга Тетяна
Смерть
1990
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