Костогриз (Довга) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостогриз (Довга) Ольга

Костогриз (Довга) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Довгий Лука

Мать: Довга Тетяна

Смерть
1990
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close