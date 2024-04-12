Грацианова (Серебровская) Елизавета Петровна
Место рождения
Дата рождения20.03.1863
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1863
Рождение ребёнка
17.05.1880
Дочь: Цыганова Софья Николаевна
Отец ребёнка: Грацианов Николай Васильевич
Бракосочетание
05.07.1882
Рождение ребёнка
06.07.1886
Сын: Грацианов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Грацианов Николай Васильевич
Малый Макателем, город Первомайск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грацианов Венедикт Николаевич
Отец ребёнка: Грацианов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Парфенова Зоя Николаевна
Отец ребёнка: Грацианов Николай Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно