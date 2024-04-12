Грацианова (Серебровская) Елизавета Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грацианова (Серебровская) Елизавета Петровна

Место рождения

Слизнево, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

20.03.1863

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1863

Отец: Серебровский Петр Семенович

Мать: Серебровская Анна Павловна

Слизнево, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.05.1880

Дочь: Цыганова Софья Николаевна

Отец ребёнка: Грацианов Николай Васильевич

Бракосочетание
05.07.1882

Муж: Грацианов Николай Васильевич

Слизнево, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.07.1886

Сын: Грацианов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Грацианов Николай Васильевич

Малый Макателем, город Первомайск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грацианов Венедикт Николаевич

Отец ребёнка: Грацианов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Парфенова Зоя Николаевна

Отец ребёнка: Грацианов Николай Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
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