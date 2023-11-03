Цыганова (Грацианова) Софья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыганова (Грацианова) Софья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1880

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1880

Отец: Грацианов Николай Васильевич

Мать: Грацианова Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
04.11.1899

Сын: Цыганов Виктор Викторович

Отец ребёнка: Цыганов Виктор Викторович

Рождение ребёнка
02.02.1902

Сын: Цыганов Михаил Викторович

Отец ребёнка: Цыганов Виктор Викторович

Рождение ребёнка
10.04.1905

Сын: Цыганов Серафим Викторович

Отец ребёнка: Цыганов Виктор Викторович

Рождение ребёнка
29.07.1907

Сын: Цыганов Николай Викторович

Отец ребёнка: Цыганов Виктор Викторович

Рождение ребёнка
28.04.1909

Сын: Цыганов Сергей Викторович

Отец ребёнка: Цыганов Виктор Викторович

Рождение ребёнка
29.10.1913

Сын: Цыганов Борис Викторович

Отец ребёнка: Цыганов Виктор Викторович

Работа или профессия
Неизвестно
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