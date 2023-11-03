Цыганова (Грацианова) Софья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1880
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1880
Рождение ребёнка
04.11.1899
Сын: Цыганов Виктор Викторович
Отец ребёнка: Цыганов Виктор Викторович
Рождение ребёнка
02.02.1902
Сын: Цыганов Михаил Викторович
Отец ребёнка: Цыганов Виктор Викторович
Рождение ребёнка
10.04.1905
Сын: Цыганов Серафим Викторович
Отец ребёнка: Цыганов Виктор Викторович
Рождение ребёнка
29.07.1907
Сын: Цыганов Николай Викторович
Отец ребёнка: Цыганов Виктор Викторович
Рождение ребёнка
28.04.1909
Сын: Цыганов Сергей Викторович
Отец ребёнка: Цыганов Виктор Викторович
Рождение ребёнка
29.10.1913
Отец ребёнка: Цыганов Виктор Викторович
Работа или профессия
Неизвестно