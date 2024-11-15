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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
334Макателем малый, с. вл.при прудах.451283362423Церковь православная 1. Богадельня. Сельское училище. Завод 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
221. Малый Макателем, село бывшее владельческое, дворов 164, жителей 894, церковь православная, школа, 4 ветряных мельницы, 2 красильных завода, 2 кузницы, овч. м., 9 пос Показать все
Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года
НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
с. М.-Макателем13064555
Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года
Название№СельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
М.-Макателем село319М.-Макател. 1484с. Макат. —1233143
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
18131Малый Макателемсело55°06'43°43'N-38-028
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
22734000221с Малый Макателемсело