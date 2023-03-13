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Жолкинъ Яковъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Жолкинъ Никита

Мать: Жолкина Пелагея Филиппова

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Жолкина Агрофена Семенова

Рамодановка
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Запрометова Василиса

Мать ребёнка: Жолкина Агрофена Семенова

Рамодановка
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Жолкина Агрофена Семенова

Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жолкина Агрофена Семенова

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