Жолкинъ Яковъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Жолкинъ Никита
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Жолкина Агрофена Семенова
Рамодановка
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Запрометова Василиса
Мать ребёнка: Жолкина Агрофена Семенова
Рамодановка
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Жолкина Агрофена Семенова
Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно