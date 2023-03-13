Жолкинъ Никита
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смерти1749
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: Жолкинъ Федоръ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Сын: Жолкинъ Федоръ
Мать ребёнка: Жолкина Пелагея Филиппова
Рождение ребёнка
1749
Сын: Жолкинъ Яковъ
Мать ребёнка: Жолкина Пелагея Филиппова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1749
Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан