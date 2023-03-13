Жолкинъ Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жолкинъ Никита

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

1749

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Жолкинъ Федоръ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Сын: Жолкинъ Федоръ

Мать ребёнка: Жолкина Пелагея Филиппова

Рождение ребёнка
1749

Сын: Жолкинъ Яковъ

Мать ребёнка: Жолкина Пелагея Филиппова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жолкина Пелагея Филиппова

Смерть
1749
Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
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