Жолкина Агрофена Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Жолкинъ Яковъ
Рамодановка
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Запрометова Василиса
Отец ребёнка: Жолкинъ Яковъ
Рамодановка
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Жолкинъ Яковъ
Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жолкинъ Яковъ