Жолкина Агрофена Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жолкина Агрофена Семенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1749 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Жолкинъ Яковъ

Рамодановка
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Запрометова Василиса

Отец ребёнка: Жолкинъ Яковъ

Рамодановка
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Жолкинъ Яковъ

Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жолкинъ Яковъ

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