Ковалева (Пилипенкова) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева (Пилипенкова) Анна Яковлевна

Место рождения

Любимовка, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

19.12.1896

Дата смерти

23.02.1964

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1896

Отец: Пилипенко Яков Яковлевич

Мать: Анастасия Михайловна

Любимовка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
31.12.1921

Муж: Ковалев Федор Иустинович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.09.1924

Сын: Ковалев Георгий Федорович

Отец ребёнка: Ковалев Федор Иустинович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.02.1932

Дочь: Румянцева Элиа Федоровна

Отец ребёнка: Ковалев Федор Иустинович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
23.02.1964
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: остеомиэлодисплазия резкое малокровие
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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