Ковалева (Пилипенкова) Анна Яковлевна
Место рождения
Дата рождения19.12.1896
Дата смерти23.02.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1896
Отец: Пилипенко Яков Яковлевич
Мать: Анастасия Михайловна
Бракосочетание
31.12.1921
Рождение ребёнка
02.09.1924
Сын: Ковалев Георгий Федорович
Отец ребёнка: Ковалев Федор Иустинович
Рождение ребёнка
28.02.1932
Дочь: Румянцева Элиа Федоровна
Отец ребёнка: Ковалев Федор Иустинович
Смерть
23.02.1964
Причина смерти: остеомиэлодисплазия резкое малокровие
Похороны
Неизвестно