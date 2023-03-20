Пилипенко Яков Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пилипенко Яков Яковлевич

Место рождения

Суджа ?

Дата рождения

1866

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Суджа ?
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Автономова Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Анастасия Михайловна

Новоивановка, Суджанский район Курской области
Рождение ребёнка
19.12.1896

Дочь: Ковалева Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Анастасия Михайловна

Любимовка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
1945
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