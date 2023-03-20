Пилипенко Яков Яковлевич
Место рожденияСуджа ?
Дата рождения1866
Дата смерти1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Суджа ?
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Автономова Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Анастасия Михайловна
Новоивановка, Суджанский район Курской области
Рождение ребёнка
19.12.1896
Дочь: Ковалева Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Анастасия Михайловна
Любимовка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
1945