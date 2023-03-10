Автономова (Пилипенко) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Автономова (Пилипенко) Мария Яковлевна

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Место рождения

Новоивановка, Суджанский район Курской области

Дата рождения

1890

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Пилипенко Яков Яковлевич

Мать: Анастасия Михайловна

Новоивановка, Суджанский район Курской области
Бракосочетание
1919

Муж: Автономов Тихон Георгиевич

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Потапенко Людмила Тихоновна

Отец ребёнка: Автономов Тихон Георгиевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Затула Юлия Тихоновна

Отец ребёнка: Автономов Тихон Георгиевич

Смерть
1962
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