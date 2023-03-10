Автономова (Пилипенко) Мария Яковлевна
Место рожденияНовоивановка, Суджанский район Курской области
Дата рождения1890
Дата смерти1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Пилипенко Яков Яковлевич
Мать: Анастасия Михайловна
Новоивановка, Суджанский район Курской области
Бракосочетание
1919
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Потапенко Людмила Тихоновна
Отец ребёнка: Автономов Тихон Георгиевич
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Затула Юлия Тихоновна
Отец ребёнка: Автономов Тихон Георгиевич
Смерть
1962