Ковалев Георгий Федорович
Место рождения
Дата рождения02.09.1924
Дата смерти1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1924
Отец: Ковалев Федор Иустинович
Мать: Ковалева Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ковалева Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ковалева Светлана
Смерть
1975
Похороны
Неизвестно
РФ, Москва, Ваганьковское кладбище - Vagankovskoe