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Ковалев Георгий Федорович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

02.09.1924

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1896 г.р.

Жена

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1924

Отец: Ковалев Федор Иустинович

Мать: Ковалева Анна Яковлевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковалева Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалева Светлана

Смерть
1975
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
РФ, Москва, Ваганьковское кладбище - Vagankovskoe
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