Зурова (Буткевич) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зурова (Буткевич) Екатерина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1800

Дата смерти

19.10.1867

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1800

Отец: Буткевич Александр Дмитриевич

Мать: Буткевич Мария Семеновна

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Багратион Имеретинская Ольга Валериановна

Отец ребёнка: Гр. Стройновский Валериан Венедиктович

Бракосочетание
08.01.1836

Муж: Зуров Елпифидор Антиохович

Супруг(-а): Екатерина Александровна Александровна Зурова (Буткевич)
Рождение ребёнка
04.11.1836

Сын: Зуров Николай Елпидифорович

Отец ребёнка: Зуров Елпифидор Антиохович

Рождение ребёнка
04.11.1837

Сын: Зуров Александр Елпидифорович

Отец ребёнка: Зуров Елпифидор Антиохович

Рождение ребёнка
23.03.1840

Дочь: Кн. Имеретинская Мария Елпидифоровна

Отец ребёнка: Зуров Елпифидор Антиохович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гр. Стройновский Валериан Венедиктович

Смерть
19.10.1867
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