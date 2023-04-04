Зурова (Буткевич) Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1800
Дата смерти19.10.1867
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1800
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Багратион Имеретинская Ольга Валериановна
Отец ребёнка: Гр. Стройновский Валериан Венедиктович
Бракосочетание
08.01.1836
Супруг(-а): Екатерина Александровна Александровна Зурова (Буткевич)
Рождение ребёнка
04.11.1836
Сын: Зуров Николай Елпидифорович
Отец ребёнка: Зуров Елпифидор Антиохович
Рождение ребёнка
04.11.1837
Сын: Зуров Александр Елпидифорович
Отец ребёнка: Зуров Елпифидор Антиохович
Рождение ребёнка
23.03.1840
Дочь: Кн. Имеретинская Мария Елпидифоровна
Отец ребёнка: Зуров Елпифидор Антиохович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.10.1867