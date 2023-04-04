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Зуров Елпифидор Антиохович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1798

Дата смерти

19.12.1871

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1798

Отец: Зуров ?

Мать: ?

Бракосочетание
08.01.1836

Жена: Зурова Екатерина Александровна

Супруг(-а): Екатерина Александровна Александровна Зурова (Буткевич)
Рождение ребёнка
04.11.1836

Сын: Зуров Николай Елпидифорович

Мать ребёнка: Зурова Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
04.11.1837

Сын: Зуров Александр Елпидифорович

Мать ребёнка: Зурова Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
23.03.1840

Дочь: Кн. Имеретинская Мария Елпидифоровна

Мать ребёнка: Зурова Екатерина Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
действ. тайн. сов. и сенатор; генерал-майор, тульский и новгородский губернатор, сенатор, генерал-лейтенант, действительный тайный советник.
Смерть
19.12.1871
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