Зуров Елпифидор Антиохович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1798
Дата смерти19.12.1871
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
08.01.1836
Супруг(-а): Екатерина Александровна Александровна Зурова (Буткевич)
Рождение ребёнка
04.11.1836
Сын: Зуров Николай Елпидифорович
Мать ребёнка: Зурова Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
04.11.1837
Сын: Зуров Александр Елпидифорович
Мать ребёнка: Зурова Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
23.03.1840
Дочь: Кн. Имеретинская Мария Елпидифоровна
Мать ребёнка: Зурова Екатерина Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
действ. тайн. сов. и сенатор; генерал-майор, тульский и новгородский губернатор, сенатор, генерал-лейтенант, действительный тайный советник.
Смерть
19.12.1871