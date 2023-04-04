Буткевич Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буткевич Александр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1800

Дочь: Зурова Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Буткевич Мария Семеновна

Рождение ребёнка
15.02.1801

Дочь: Маевская Любовь Александровна

Мать ребёнка: Буткевич Мария Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Буткевич Мария Семеновна

Рождение ребёнка
1804

Сын: Буткевич Николай Александрович

Мать ребёнка: Буткевич Мария Семеновна

Работа или профессия
Неизвестно
генерал-лейтенант
Смерть
1832
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