Буткевич Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смерти1832
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.08.1800
Дочь: Зурова Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Буткевич Мария Семеновна
Рождение ребёнка
15.02.1801
Дочь: Маевская Любовь Александровна
Мать ребёнка: Буткевич Мария Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Буткевич Мария Семеновна
Рождение ребёнка
1804
Сын: Буткевич Николай Александрович
Мать ребёнка: Буткевич Мария Семеновна
Работа или профессия
Неизвестно
генерал-лейтенант
Смерть
1832