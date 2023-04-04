гр. Стройновский Валериан Венедиктович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смерти1834
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Багратион Имеретинская Ольга Валериановна
Мать ребёнка: Зурова Екатерина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
тайн. сов., сенатор
Смерть
1834