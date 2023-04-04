гр. Стройновский Валериан Венедиктович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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гр. Стройновский Валериан Венедиктович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Багратион Имеретинская Ольга Валериановна

Мать ребёнка: Зурова Екатерина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зурова Екатерина Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
тайн. сов., сенатор
Смерть
1834
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