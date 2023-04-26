Паксюткин Григорий Петрович
Место рожденияс. Андреевка?
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
с. Андреевка?
Бракосочетание
09.?.1904
Рождение ребёнка
06.11.1905
Дочь: Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Г. Чарджоу Матрена Кузьминична
Рождение ребёнка
03.05.1908
Сын: Паксюткин Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Г. Чарджоу Матрена Кузьминична
Рождение ребёнка
21.10.1914
Дочь: Зинаида Григорьевна
Мать ребёнка: Г. Чарджоу Матрена Кузьминична
Рождение ребёнка
15.07.1916
Сын: Паксютов Св О Р. 5.12. ??г. Илья Григорьевич
Мать ребёнка: Г. Чарджоу Матрена Кузьминична
Рождение ребёнка
1918
Сын: Паксютов (беларусия)(чарджоу) Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Г. Чарджоу Матрена Кузьминична
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.10.1919
Дочь: Раиса Григорьевна
Мать ребёнка: Г. Чарджоу Матрена Кузьминична
Смерть
Неизвестно