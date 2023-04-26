Паксюткин Григорий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паксюткин Григорий Петрович

Место рождения

с. Андреевка?

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1866 г.р.

Мать

Около 1867 г.р.

Жена

Около 1884 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Паксюткин Петр Яковлевич

Мать: Паксюткина (вдова Солд.), Дойкина Дарья Тихоновна

с. Андреевка?
Бракосочетание
09.?.1904

Жена: Г. Чарджоу Матрена Кузьминична

Рождение ребёнка
06.11.1905

Дочь: Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Г. Чарджоу Матрена Кузьминична

Рождение ребёнка
03.05.1908

Сын: Паксюткин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Г. Чарджоу Матрена Кузьминична

Рождение ребёнка
21.10.1914

Дочь: Зинаида Григорьевна

Мать ребёнка: Г. Чарджоу Матрена Кузьминична

Рождение ребёнка
15.07.1916

Сын: Паксютов Св О Р. 5.12. ??г. Илья Григорьевич

Мать ребёнка: Г. Чарджоу Матрена Кузьминична

Рождение ребёнка
1918

Сын: Паксютов (беларусия)(чарджоу) Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Г. Чарджоу Матрена Кузьминична

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.10.1919

Дочь: Раиса Григорьевна

Мать ребёнка: Г. Чарджоу Матрена Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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