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Паксюткин Петр Яковлевич

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Место рождения

с. Андреевка Хвалынский уезд Саратовская губерния

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

22.06.1890

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1867 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Андреевка Хвалынский уезд Саратовская губерния
Бракосочетание
08.02.1884

Жена: Паксюткина (вдова Солд.), Дойкина Дарья Тихоновна

Печаур
Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Паксюткин Григорий Петрович

Мать ребёнка: Паксюткина (вдова Солд.), Дойкина Дарья Тихоновна

с. Андреевка?
Смерть
22.06.1890
с. Андреевка Хвалынский уезд Саратовская губерния
Причина смерти: Отпущенный на излечение болезни рядовой солдат. От водянки
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