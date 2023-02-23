Паксюткин Петр Яковлевич
Место рожденияс. Андреевка Хвалынский уезд Саратовская губерния
Дата рожденияОколо 1866
Дата смерти22.06.1890
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Андреевка Хвалынский уезд Саратовская губерния
Бракосочетание
08.02.1884
Печаур
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Паксюткин Григорий Петрович
Мать ребёнка: Паксюткина (вдова Солд.), Дойкина Дарья Тихоновна
с. Андреевка?
Смерть
22.06.1890
с. Андреевка Хвалынский уезд Саратовская губерния
Причина смерти: Отпущенный на излечение болезни рядовой солдат. От водянки