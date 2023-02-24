г. Чарджоу (Букина) Матрена Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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г. Чарджоу (Букина) Матрена Кузьминична

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Место рождения

д. Андреевка

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: Букин Кузьма Егорович

Мать: не указана

д. Андреевка
Бракосочетание
09.?.1904

Муж: Паксюткин Григорий Петрович

Рождение ребёнка
06.11.1905

Дочь: Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Паксюткин Григорий Петрович

Рождение ребёнка
03.05.1908

Сын: Паксюткин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Паксюткин Григорий Петрович

Рождение ребёнка
21.10.1914

Дочь: Зинаида Григорьевна

Отец ребёнка: Паксюткин Григорий Петрович

Рождение ребёнка
15.07.1916

Сын: Паксютов Св О Р. 5.12. ??г. Илья Григорьевич

Отец ребёнка: Паксюткин Григорий Петрович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Паксютов (беларусия)(чарджоу) Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Паксюткин Григорий Петрович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.10.1919

Дочь: Раиса Григорьевна

Отец ребёнка: Паксюткин Григорий Петрович

Смерть
Неизвестно
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