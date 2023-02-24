г. Чарджоу (Букина) Матрена Кузьминична
Место рожденияд. Андреевка
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Отец: Букин Кузьма Егорович
Мать: не указана
д. Андреевка
Бракосочетание
09.?.1904
Рождение ребёнка
06.11.1905
Дочь: Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Паксюткин Григорий Петрович
Рождение ребёнка
03.05.1908
Сын: Паксюткин Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Паксюткин Григорий Петрович
Рождение ребёнка
21.10.1914
Дочь: Зинаида Григорьевна
Отец ребёнка: Паксюткин Григорий Петрович
Рождение ребёнка
15.07.1916
Сын: Паксютов Св О Р. 5.12. ??г. Илья Григорьевич
Отец ребёнка: Паксюткин Григорий Петрович
Рождение ребёнка
1918
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.10.1919
Дочь: Раиса Григорьевна
Отец ребёнка: Паксюткин Григорий Петрович
Смерть
Неизвестно