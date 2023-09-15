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Щеткин Прокопий Алексеевич

Место рождения

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: Щеткин Алексей Давидов

Мать: не указана

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
01.10.1894 ст.

Дочь: Щеткина Таисия Прокопьевна

Мать ребёнка: Щеткина Анна Лукинична

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
78. 1 октября родилась, 5 октября 1894 г. крещена Таисия. Родители: Деревни Шапочек крестьянин Прокопий Алексиев Щеткин и его законная жена анна Лукина; оба православные. Восприемники: той же деревн... Показать все
Бракосочетание
27.01.1895 ст.

Жена: Щеткина Анна Павловна

Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щеткина Анна Лукинична

Смерть
Неизвестно
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