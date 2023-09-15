Щеткин Прокопий Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1871
Отец: Щеткин Алексей Давидов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1894 ст.
Дочь: Щеткина Таисия Прокопьевна
Мать ребёнка: Щеткина Анна Лукинична
78. 1 октября родилась, 5 октября 1894 г. крещена Таисия. Родители: Деревни Шапочек крестьянин Прокопий Алексиев Щеткин и его законная жена анна Лукина; оба православные. Восприемники: той же деревн... Показать все
Бракосочетание
27.01.1895 ст.
Жена: Щеткина Анна Павловна
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щеткина Анна Лукинична
Смерть
Неизвестно