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Щеткина Таисия Прокопьевна

Место рождения

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

01.10.1894 ст.

Дата смерти

29.10.1894 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1871 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕВ
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Место
Комментарий
Рождение
01.10.1894 ст.

Отец: Щеткин Прокопий Алексеевич

Мать: Щеткина Анна Лукинична

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
78. 1 октября родилась, 5 октября 1894 г. крещена Таисия. Родители: Деревни Шапочек крестьянин Прокопий Алексиев Щеткин и его законная жена анна Лукина; оба православные. Восприемники: той же деревн... Показать все
Смерть
29.10.1894 ст.
Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
Похороны
31.10.1894 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
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