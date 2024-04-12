Щеткина Таисия Прокопьевна
Место рождения
Дата рождения01.10.1894 ст.
Дата смерти29.10.1894 ст.
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
01.10.1894 ст.
Отец: Щеткин Прокопий Алексеевич
Мать: Щеткина Анна Лукинична
78. 1 октября родилась, 5 октября 1894 г. крещена Таисия. Родители: Деревни Шапочек крестьянин Прокопий Алексиев Щеткин и его законная жена анна Лукина; оба православные. Восприемники: той же деревн... Показать все
Смерть
29.10.1894 ст.
Похороны
31.10.1894 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край