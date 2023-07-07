Щеткина Анна Лукинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.10.1894 ст.
Дочь: Щеткина Таисия Прокопьевна
Отец ребёнка: Щеткин Прокопий Алексеевич
Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
78. 1 октября родилась, 5 октября 1894 г. крещена Таисия. Родители: Деревни Шапочек крестьянин Прокопий Алексиев Щеткин и его законная жена анна Лукина; оба православные. Восприемники: той же деревн... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно