Щеткина Анна Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеткина Анна Лукинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1871 г.р.

Дети

Добавил:

ЕВ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1894 ст.

Дочь: Щеткина Таисия Прокопьевна

Отец ребёнка: Щеткин Прокопий Алексеевич

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
78. 1 октября родилась, 5 октября 1894 г. крещена Таисия. Родители: Деревни Шапочек крестьянин Прокопий Алексиев Щеткин и его законная жена анна Лукина; оба православные. Восприемники: той же деревн... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щеткин Прокопий Алексеевич

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