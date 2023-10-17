Максим Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1827 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1827 ст.
Отец: Василий Сергеев
Мать: Марья Матфеева
Бракосочетание
01.10.1845 ст.
Жена: Пелагея Иосифова
Рождение ребёнка
01.02.1848
Сын: Григорий Максимович
Мать ребёнка: Пелагея Иосифова
Рождение ребёнка
18.01.1851
Сын: Григорий Максимович
Мать ребёнка: Пелагея Иосифова
Рождение ребёнка
13.05.1853 ст.
Сын: Алексей Максимович
Мать ребёнка: Пелагея Иосифова
Смерть
Неизвестно