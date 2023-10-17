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Максим Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1827 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1827 ст.

Отец: Василий Сергеев

Мать: Марья Матфеева

Бракосочетание
01.10.1845 ст.

Жена: Пелагея Иосифова

Рождение ребёнка
01.02.1848

Сын: Григорий Максимович

Мать ребёнка: Пелагея Иосифова

Рождение ребёнка
18.01.1851

Сын: Григорий Максимович

Мать ребёнка: Пелагея Иосифова

Рождение ребёнка
13.05.1853 ст.

Сын: Алексей Максимович

Мать ребёнка: Пелагея Иосифова

Смерть
Неизвестно
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