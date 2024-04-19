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Коротков Григорий Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1851 ст.

Отец: Максим Васильев

Мать: Пелагея Иосифова

Бракосочетание
27.09.1868 ст.

Жена: Пелагея Яковлева

Рождение ребёнка
01.01.1873

Сын: Василий Григорьев

Мать ребёнка: Пелагея Яковлева

Рождение ребёнка
15.06.1874 ст.

Сын: Коротков Тихон Григорьевич

Мать ребёнка: Пелагея Яковлева

Рождение ребёнка
16.09.1876

Дочь: Евфросинья Георгиева

Мать ребёнка: Пелагея Яковлева

Рождение ребёнка
04.11.1878

Дочь: Матрона Георгиева

Мать ребёнка: Пелагея Яковлева

Рождение ребёнка
08.10.1880

Сын: Филипп Григорьев

Мать ребёнка: Пелагея Яковлева

Рождение ребёнка
29.03.1883

Сын: Никита Григорьев

Мать ребёнка: Пелагея Яковлева

Рождение ребёнка
26.08.1889 ст.

Дочь: Наталия Георгиева

Мать ребёнка: Пелагея Яковлева

Смерть
Неизвестно

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