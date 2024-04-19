Коротков Григорий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1851 ст.
Отец: Максим Васильев
Мать: Пелагея Иосифова
Бракосочетание
27.09.1868 ст.
Жена: Пелагея Яковлева
Рождение ребёнка
01.01.1873
Сын: Василий Григорьев
Мать ребёнка: Пелагея Яковлева
Рождение ребёнка
15.06.1874 ст.
Сын: Коротков Тихон Григорьевич
Мать ребёнка: Пелагея Яковлева
Рождение ребёнка
16.09.1876
Дочь: Евфросинья Георгиева
Мать ребёнка: Пелагея Яковлева
Рождение ребёнка
04.11.1878
Дочь: Матрона Георгиева
Мать ребёнка: Пелагея Яковлева
Рождение ребёнка
08.10.1880
Сын: Филипп Григорьев
Мать ребёнка: Пелагея Яковлева
Рождение ребёнка
29.03.1883
Сын: Никита Григорьев
Мать ребёнка: Пелагея Яковлева
Рождение ребёнка
26.08.1889 ст.
Дочь: Наталия Георгиева
Мать ребёнка: Пелагея Яковлева
Смерть
Неизвестно