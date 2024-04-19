Марья Матфеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти17.03.1844 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Матфей Игнатов
Мать: не указана
Бракосочетание
01.10.1814 ст.
Муж: Василий Сергеев
Рождение ребёнка
04.02.1824 ст.
Дочь: Агафья Васильева
Отец ребёнка: Василий Сергеев
Рождение ребёнка
14.01.1827 ст.
Сын: Максим Васильев
Отец ребёнка: Василий Сергеев
Рождение ребёнка
13.07.1829 ст.
Сын: Илья Васильев
Отец ребёнка: Василий Сергеев
Рождение ребёнка
17.01.1838 ст.
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Василий Сергеев
Рождение ребёнка
26.07.1841 ст.
Сын: Стефан Васильев
Отец ребёнка: Василий Сергеев
Смерть
17.03.1844 ст.