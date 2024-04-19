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Марья Матфеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

17.03.1844 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Матфей Игнатов

Мать: не указана

Бракосочетание
01.10.1814 ст.

Муж: Василий Сергеев

Рождение ребёнка
04.02.1824 ст.

Дочь: Агафья Васильева

Отец ребёнка: Василий Сергеев

Зеново, Сергиевская волость, Калужский уезд
Рождение ребёнка
14.01.1827 ст.

Сын: Максим Васильев

Отец ребёнка: Василий Сергеев

Зеново, Сергиевская волость, Калужский уезд
Рождение ребёнка
13.07.1829 ст.

Сын: Илья Васильев

Отец ребёнка: Василий Сергеев

Зеново, Сергиевская волость, Калужский уезд
Рождение ребёнка
17.01.1838 ст.

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Василий Сергеев

Зеново, Сергиевская волость, Калужский уезд
Рождение ребёнка
26.07.1841 ст.

Сын: Стефан Васильев

Отец ребёнка: Василий Сергеев

Зеново, Сергиевская волость, Калужский уезд
Смерть
17.03.1844 ст.
Зеново, Сергиевская волость, Калужский уезд

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