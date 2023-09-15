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Миронов Родион Давыдович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: Миронов Давыд Миронович

Мать: Миронова Анна Семеновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 99 оборот
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Миронов Сергей Родионович

Мать ребёнка: Миронова Евдокия Козьминична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 99 оборот
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Миронова Анна Родионовна

Мать ребёнка: Миронова Евдокия Козьминична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 99 оборот
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Миронов Федор Родионович

Мать ребёнка: Миронова Ксения Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 99 оборот
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Миронов Петр Родионович

Мать ребёнка: Миронова Ксения Ивановна

ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 99 оборот
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Миронов Василий Родионович

Мать ребёнка: Миронова Ксения Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 99 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миронова Ксения Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 99 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миронова Евдокия Козьминична

Смерть
Неизвестно
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