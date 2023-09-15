Миронов Родион Давыдович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1751
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Отец: Миронов Давыд Миронович
Мать: Миронова Анна Семеновна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 99 оборот
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Миронов Сергей Родионович
Мать ребёнка: Миронова Евдокия Козьминична
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 99 оборот
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Миронова Анна Родионовна
Мать ребёнка: Миронова Евдокия Козьминична
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 99 оборот
Рождение ребёнка
Около 1792
Мать ребёнка: Миронова Ксения Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 99 оборот
Рождение ребёнка
Около 1793
Мать ребёнка: Миронова Ксения Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 99 оборот
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Миронов Василий Родионович
Мать ребёнка: Миронова Ксения Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 99 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Миронова Ксения Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 99 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно