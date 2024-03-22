Миронова (Шмелева) Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова (Шмелева) Ксения Ивановна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: Шмелев Иван Галактионович

Мать: Шмелева Мавра Ильинична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 лист
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Миронов Федор Родионович

Отец ребёнка: Родион Давыдович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 99 оборот
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Миронов Петр Родионович

Отец ребёнка: Родион Давыдович

ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 99 оборот
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Миронов Василий Родионович

Отец ребёнка: Родион Давыдович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 99 оборот
Рождение ребёнка
1797

Сын: Иван Родионович

Отец ребёнка: Родион Давыдович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО 24-25-330-61об
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родион Давыдович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 99 оборот
Смерть
Неизвестно
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