Миронова (Шмелева) Ксения Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1768
Отец: Шмелев Иван Галактионович
Мать: Шмелева Мавра Ильинична
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 лист
Рождение ребёнка
Около 1792
Отец ребёнка: Родион Давыдович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 99 оборот
Рождение ребёнка
Около 1793
Отец ребёнка: Родион Давыдович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 99 оборот
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Миронов Василий Родионович
Отец ребёнка: Родион Давыдович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 99 оборот
Рождение ребёнка
1797
Сын: Иван Родионович
Отец ребёнка: Родион Давыдович
ГАСО 24-25-330-61об
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Родион Давыдович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 99 оборот
Смерть
Неизвестно