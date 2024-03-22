Мячева (Миронова) Анна Родионовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: Родион Давыдович
Мать: Евдокия Козьминична
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 99 оборот
Бракосочетание
Около 1790
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99,50 лист
Рождение ребёнка
1806
Сын: Мячев Петр Потапович
Отец ребёнка: Мячев Потап Кондратьевич
ГАСО, 24-25-330, 14об
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Мячев Потап Кондратьевич
ГАСО, 24-25-330, 14об
Смерть
Неизвестно