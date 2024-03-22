Мячева (Миронова) Анна Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМячева (Миронова) Анна Родионовна

Мячева (Миронова) Анна Родионовна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Родион Давыдович

Мать: Евдокия Козьминична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 99 оборот
Бракосочетание
Около 1790

Муж: Мячев Потап Кондратьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99,50 лист
Рождение ребёнка
1806

Сын: Мячев Петр Потапович

Отец ребёнка: Мячев Потап Кондратьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 14об
Рождение ребёнка
1813

Сын: Мячев Козма Потапович

Отец ребёнка: Мячев Потап Кондратьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 14об
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close