Макушин Феоктист Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Рождение ребёнка
01.01.1853
Сын: Харланов Степан Феоктистович
Мать ребёнка: Назарова Мария Ефремовна
Рождение ребёнка
25.09.1855
Сын: Назаров Иван Феоктистович
Мать ребёнка: Назарова Мария Ефремовна
Рождение ребёнка
28.03.1857
Дочь: Назарова Мария Феоктистовна
Мать ребёнка: Назарова Мария Ефремовна
Рождение ребёнка
03.11.1859
Дочь: Назарова Мария Феоктистовна
Мать ребёнка: Назарова Мария Ефремовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Назарова Мария Ефремовна
Смерть
Неизвестно