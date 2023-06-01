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Макушин Феоктист Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Назаров Николай Харлампиевич

Мать: Макушина Матрона Ивановна

Рождение ребёнка
01.01.1853

Сын: Харланов Степан Феоктистович

Мать ребёнка: Назарова Мария Ефремовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.09.1855

Сын: Назаров Иван Феоктистович

Мать ребёнка: Назарова Мария Ефремовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.03.1857

Дочь: Назарова Мария Феоктистовна

Мать ребёнка: Назарова Мария Ефремовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.11.1859

Дочь: Назарова Мария Феоктистовна

Мать ребёнка: Назарова Мария Ефремовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назарова Мария Ефремовна

Смерть
Неизвестно
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