Назарова Мария Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова Мария Ефремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1853

Сын: Харланов Степан Феоктистович

Отец ребёнка: Макушин Феоктист Николаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.09.1855

Сын: Назаров Иван Феоктистович

Отец ребёнка: Макушин Феоктист Николаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макушин Феоктист Николаевич

Смерть
Неизвестно