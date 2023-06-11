Назарова Мария Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1853
Сын: Харланов Степан Феоктистович
Отец ребёнка: Макушин Феоктист Николаевич
Рождение ребёнка
25.09.1855
Сын: Назаров Иван Феоктистович
Отец ребёнка: Макушин Феоктист Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно