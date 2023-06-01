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Макушина Матрона Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799 или 1800

Дата смерти

24.08.1854

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 или 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Макушин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Назаров Николай Харлампиевич

Рождение ребёнка
01.01.1822

Сын: Макушин Степан Николаевич

Отец ребёнка: Назаров Николай Харлампиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.07.1823

Дочь: Макушина Мария Николаевна

Отец ребёнка: Назаров Николай Харлампиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Макушин Феоктист Николаевич

Отец ребёнка: Назаров Николай Харлампиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Николай Харлампиевич

Смерть
24.08.1854
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область