Макушина Матрона Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799 или 1800
Дата смерти24.08.1854
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1799 или 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1819
Отец ребёнка: Назаров Николай Харлампиевич
Рождение ребёнка
01.01.1822
Сын: Макушин Степан Николаевич
Отец ребёнка: Назаров Николай Харлампиевич
Рождение ребёнка
20.07.1823
Дочь: Макушина Мария Николаевна
Отец ребёнка: Назаров Николай Харлампиевич
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Макушин Феоктист Николаевич
Отец ребёнка: Назаров Николай Харлампиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.08.1854