Каченюк Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каченюк Сергей

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Место рождения

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область

Дата рождения

17.02.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1952

Отец: Корниенко Павел

Мать: (Каченюк) Мария

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каченюк (Фимина) Екатерина

Рождение ребёнка
10.09.1976

Сын: Каченюк Сергей

Мать ребёнка: Каченюк (Фимина) Екатерина

Волжский, город Волжский, Волгоградская область
Рождение ребёнка
28.11.1982

Сын: Каченюк Евгений

Мать ребёнка: Каченюк (Фимина) Екатерина

Волжский, город Волжский, Волгоградская область
Рождение ребёнка
01.09.1987

Сын: Каченюк Павел

Мать ребёнка: Каченюк (Фимина) Екатерина

Туапсе, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край

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