Каченюк Сергей
Место рождения
Дата рождения17.02.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1952
Отец: Корниенко Павел
Мать: (Каченюк) Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.09.1976
Сын: Каченюк Сергей
Мать ребёнка: Каченюк (Фимина) Екатерина
Рождение ребёнка
28.11.1982
Сын: Каченюк Евгений
Мать ребёнка: Каченюк (Фимина) Екатерина
Рождение ребёнка
01.09.1987
Сын: Каченюк Павел
Мать ребёнка: Каченюк (Фимина) Екатерина
Туапсе, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край