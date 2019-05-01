(Копылова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Копылова) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.05.2019

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Копылов Василий

Мать: Копылова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эхин Валерий

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
?.05.2019
Самара, Самара, Самарская область
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