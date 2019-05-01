(Копылова) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.05.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Копылов Василий
Мать: Копылова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эхин Валерий
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
?.05.2019
Самара, Самара, Самарская область