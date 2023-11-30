Копылова (Панёва) Мария
Место рождения
Дата рождения11.08.1908
Дата смерти22.04.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1934
Дочь: Шекета Надежда
Отец ребёнка: Копылов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Копылов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Копылов Василий
Смерть
22.04.1975
Нижняя Кутузовка, Алушта, Республика Крым
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Верхняя Кутузовка, Алушта, Республика Крым