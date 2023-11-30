Копылова (Панёва) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылова (Панёва) Мария

Место рождения

Старая Копь, Каратузский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

11.08.1908

Дата смерти

22.04.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Старая Копь, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
10.01.1934

Дочь: Шекета Надежда

Отец ребёнка: Копылов Василий

Старая Копь, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Копылов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копылов Василий

Смерть
22.04.1975
Нижняя Кутузовка, Алушта, Республика Крым
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Верхняя Кутузовка, Алушта, Республика Крым
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