Бадиков Геннадий
Место рожденияОрск
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бадиков Сергей
Орск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Родилась 28 марта
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бадиков Игорь
Мать ребёнка: Бадикова Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.03.1960
Рождение ребёнка
01.11.1961
Рождение ребёнка
27.08.1969
Смерть
Неизвестно