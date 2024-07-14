Бадиков Геннадий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБадиков Геннадий

Бадиков Геннадий

Место рождения

Орск

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бадиков Сергей

Мать: Григорьева (Толстова) Екатерина

Орск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бадикова Галина

Родилась 28 марта
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бадикова Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бадиков Игорь

Мать ребёнка: Бадикова Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бадикова Галина

Рождение ребёнка
08.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бадикова Галина

Рождение ребёнка
01.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бадикова Галина

Рождение ребёнка
27.08.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бадикова Галина

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.