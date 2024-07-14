Бадикова Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2023
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Родилась 28 марта
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бадиков Игорь
Отец ребёнка: Бадиков Геннадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.03.1960
Рождение ребёнка
01.11.1961
Рождение ребёнка
27.08.1969
Смерть
2023