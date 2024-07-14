Бадикова Галина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБадикова Галина

Бадикова Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2023

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бадиков Геннадий

Родилась 28 марта
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бадиков Геннадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бадиков Игорь

Отец ребёнка: Бадиков Геннадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бадиков Геннадий

Рождение ребёнка
08.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бадиков Геннадий

Рождение ребёнка
01.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бадиков Геннадий

Рождение ребёнка
27.08.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бадиков Геннадий

Смерть
2023

Мы используем куки для улучшения работы сайта.