Бадиков Сергей 1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бадиков Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Бадиков Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бадикова) Валентина

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Развод
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бадиков Станислав

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Развод
Неизвестно

Жена: Григорьева (Толстова) Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бадиков Геннадий

Мать ребёнка: Григорьева (Толстова) Екатерина

Орск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева (Толстова) Екатерина

Рождение ребёнка
08.12.1931

Сын: Бадиков Юрий

Мать ребёнка: Григорьева (Толстова) Екатерина

Орск
Смерть
1983

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