Бадиков Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1983
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Бадиков Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бадикова) Валентина
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бадиков Станислав
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бадиков Геннадий
Мать ребёнка: Григорьева (Толстова) Екатерина
Орск
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.12.1931
Сын: Бадиков Юрий
Мать ребёнка: Григорьева (Толстова) Екатерина
Орск
Смерть
1983