Григорьева (Толстова) Екатерина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Григорьева (Толстова) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Григорьева) Неля

Отец ребёнка: Григорьев ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Александр

Отец ребёнка: Григорьев ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев ?

Развод
Неизвестно

Муж: Бадиков Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бадиков Геннадий

Отец ребёнка: Бадиков Сергей

Орск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бадиков Сергей

Рождение ребёнка
08.12.1931

Сын: Бадиков Юрий

Отец ребёнка: Бадиков Сергей

Орск
Смерть
Неизвестно

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