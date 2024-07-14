Григорьева (Толстова) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Григорьева) Неля
Отец ребёнка: Григорьев ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Александр
Отец ребёнка: Григорьев ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорьев ?
Развод
Неизвестно
Муж: Бадиков Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бадиков Геннадий
Отец ребёнка: Бадиков Сергей
Орск
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бадиков Сергей
Рождение ребёнка
08.12.1931
Сын: Бадиков Юрий
Отец ребёнка: Бадиков Сергей
Орск
Смерть
Неизвестно