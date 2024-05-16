Новгородов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1931
Дата смерти06.11.1983
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1931
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.03.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Новгородова (Попова) Раиса
Рождение ребёнка
15.01.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Новгородова (Попова) Раиса
Развод
04.08.1978
Смерть
06.11.1983