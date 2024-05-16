Новгородов Александр 27.05.1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Новгородов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1931

Дата смерти

06.11.1983

Пол

Мужской

Отец

Мать

1888 г.р.

Жена

1932 г.р.
1932 г.р.

Дети

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Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1931

Отец: Новгородов Иван Павлович

Мать: Новгородова Матрена Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новгородова (Попова) Раиса Марковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новгородова (Попова) Раиса

Рождение ребёнка
02.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новгородова (Попова) Раиса

Мучкапский, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
15.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новгородова (Попова) Раиса

Мучкапский, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Развод
04.08.1978

Жена: Новгородова (Попова) Раиса

Смерть
06.11.1983
Мучкапский, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область

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