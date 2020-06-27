Новгородова (Попова) Раиса 22.01.1932 — найти родственников по фамилии на Familio
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Новгородова (Попова) Раиса

Место рождения

Нижнее Чуево, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

22.01.1932

Дата смерти

27.06.2020

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

Муж

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1932

Отец: Попов Марк

Мать: Попова Прасковья

Нижнее Чуево, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новгородов Александр

Рождение ребёнка
02.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новгородов Александр

Мучкапский, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
15.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новгородов Александр

Мучкапский, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Развод
04.08.1978

Муж: Новгородов Александр

Смерть
27.06.2020
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область

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