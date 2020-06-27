Новгородова (Попова) Раиса
Место рождения
Дата рождения22.01.1932
Дата смерти27.06.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1932
Отец: Попов Марк
Мать: Попова Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Новгородов Александр
Рождение ребёнка
02.03.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Новгородов Александр
Рождение ребёнка
15.01.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Новгородов Александр
Развод
04.08.1978
Муж: Новгородов Александр
Смерть
27.06.2020
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область