Новгородова Матрена Алексеевна 1888 — найти родственников по фамилии на Familio
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Новгородова Матрена Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

05.08.1962

Пол

Женский

Добавил:

ТН
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Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Москова (Ансимова (?)) Елена Васильевна

Отец ребёнка: Новгородов Иван Павлович

Рождение ребёнка
27.05.1931

Сын: Новгородов Александр

Отец ребёнка: Новгородов Иван Павлович

Смерть
05.08.1962
Мучкапский, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область

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