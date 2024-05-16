Новгородова Матрена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти05.08.1962
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Москова (Ансимова (?)) Елена Васильевна
Отец ребёнка: Новгородов Иван Павлович
Рождение ребёнка
27.05.1931
Сын: Новгородов Александр
Отец ребёнка: Новгородов Иван Павлович
Смерть
05.08.1962
Мучкапский, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область