рабочий посёлок Мучкапский, рабочий посёлок Мучкапский, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Мучкапский

Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд
621Мучкан, с. каз.при рч. Мучкане.60559323972405Церковь православная 1. Училище. Ярмарок 2. Базары.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд, Мучканская волость
227. Мучкан, село бывшее государственное, дворов 782, жителей 6506, волостное правление (уездный город в 52 верстах), церковь православная, школа, больница, 19 лавок, баз Показать все

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Борисоглебский уезд, Мучкапская волость
село Мучкап«Мучкапская» поч.-т. контора60

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд, Мучканская волость
село Мучкан

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Мучкапский район
9124Мучкапскийраб.посёлок51°51'42°28'M-38-001

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Мучкапский муниципальный район, Городское поселение Мучкапский поссовет
68618151051рп Мучкапскийрабочий поселок
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